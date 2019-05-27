В Екатеринбурге опросили водителя Infiniti, подозреваемого в избиении в пробке

23 мая в районе кольца на пересечении улиц Серафимы Дерябиной и Объездной в Екатеринбурге в пробке двое выбежали из автомобиля марки Infiniti. Они вытащили водителя автомобиля Opel и начали избивать. Драка попала на запись видеорегистратора. Пострадавшего смогли отбить очевидцы.

Второй участник конфликта установлен и опрошен полицией. Он отрицает факт причинения телесных повреждений гражданину, цитирует Znak пресс-службу УМВД по Екатеринбургу.

Сотрудники полиции продолжают проверку по факту инцидента. Проводится опрос очевидцев и просмотр записей с видеорегистраторов.