В Екатеринбурге опросили водителя Infiniti, подозреваемого в избиении в пробке
Сегодня, 15:03ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Полиция Екатеринбурга опросила водителя автомобиля марки Infiniti, который подозревается в избиении водителя автомобиля марки Opel 23 мая 2019 года, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
23 мая в районе кольца на пересечении улиц Серафимы Дерябиной и Объездной в Екатеринбурге в пробке двое выбежали из автомобиля марки Infiniti. Они вытащили водителя автомобиля Opel и начали избивать. Драка попала на запись видеорегистратора. Пострадавшего смогли отбить очевидцы.
Второй участник конфликта установлен и опрошен полицией. Он отрицает факт причинения телесных повреждений гражданину, цитирует Znak пресс-службу УМВД по Екатеринбургу.
Сотрудники полиции продолжают проверку по факту инцидента. Проводится опрос очевидцев и просмотр записей с видеорегистраторов.
Напомним, пострадавший мужчина направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы, в результате которой будет установлена тяжесть вреда, причиненного ему.
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