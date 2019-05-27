Замначальника УФССП Свердловской области оставили в СИЗО на два месяца
Обвиняемую во взяточничестве заместителя исполняющего обязанности главного судебного пристава Свердловской области Елену Сидорову взяли под арест на два месяца, пишет интернет-издание Znak.
К моменту начала судебного слушания Сидоровой уже было предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в крупном размере». Следствие ходатайствовало о взятии Сидоровой под арест на период следствия. Суд удовлетворил ходатайство и оставил обвиняемую в СИЗО до 22 июля. Представители защиты уже подали апелляцию на решение суда.
В настоящее время следователями СКР во взаимодействии с оперативниками ФСБ по Свердловской области проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления,пояснили корреспондентам Znak в СУ СК по Свердловской области.
Сотрудники СКР и УФСБ задержали Сидорову 24 мая. У нее дома были проведены обыски. По информации СКР по региону, противоправные действия Сидоровой были совершены накануне, 23 мая.
В управлении она работает с 2009 года, должность заместителя заняла в 2014 году.