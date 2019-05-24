В Екатеринбурге замначальника регионального УФССП задержана за получение взятки

В задержании принимали участие специалисты регионального Следственного управления СКР и сотрудники УФСБ. В отношении Елены Сидоровой возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (статья 290 УК РФ).

По словам источника Znak.com, дома у замначальника УФССП по Свердловской области проведен обыск. Свердловское управление СК РФ подтвердили изданию, что возбужденно уголовное дело коррупционной направленности.

Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело о преступлении коррупционной направленности. В настоящее время следователями СКР во взаимодействии с оперативниками ФСБ России по Свердловской области проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Более подробная информация в интересах следствия не сообщается, цитирует Znak.com пресс-службу ведомства.

В пресс-службе УФСБ отказались комментировать ситуацию с задержанием.

Елена Сидорова занимает должность заместителя начальника УФССП по Свердловской области с сентября 2014 года.

В Екатеринбурге также идет следствие по делу экс-главы Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Эдуарда Воронина, который обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий.