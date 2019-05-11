Бизнесмену из Нижнего Тагила грозит 8 лет за попытку дачи взятки
Предприниматель из Нижнего Тагила пойдет под суд за попытку дать взятку должностному лицу. Мужчине грозит восемь лет тюрьмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Во время проверки сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль с грузом. У водителя не оказалось сопроводительных документов. Мужчина предпринял попытку договориться с сотрудниками полиции на месте. Он предложил полицейскому 15 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении. После передачи денег сотрудник МВД заявил о факте коррупции.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя и направила его в суд. Бизнесмен признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по обвинению в даче взятки должностному лицу (часть 3 статьи 291 УК РФ). Тагильчанину грозит лишение свободы на срок до 8 лет или штраф в размере до 1,5 миллионов рублей.
Ранее в Екатеринбурге был осужден сотрудник ДПС, обвиняемый в получении взятки. Осужденный получил 30 тысяч рублей от автолюбительницы, управляющей транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за несоставление протокола. Суд назначил экс-инспектору ДПС наказание в виде лишения свободы сроком на три года.