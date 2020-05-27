Мэрия Екатеринбурга оправдалась за фото без масок
Вчера, 23:45ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
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В пресс-службе администрации Екатеринбурга отреагировали на критику со стороны губернатора за фото без масок, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В пресс-службе мэрии сообщили, что на мероприятии все присутствующие находились в масках, и стройплощадка не является общественным местом.
Маски были сняты на секунду для памятной фотографии, пояснили в пресс-службе администрации.
Напомним, что сегодня Евгений Куйвашев опубликовал фото чиновников в своем Instagram, раскритиковав их за отсутствие масок.
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