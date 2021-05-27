Топ самых богатых директоров школ в Нижнем Тагиле

Насколько выгодно быть директором школы и какую прибыль приносит эта должность? Редакция TagilCity.ru проанализировала доходы 64 руководителей учебных заведений Нижнего Тагила за 2020 год. Больше всех заработали Ирина Бусыгина, Ольга Александрова и Иван Манучарян. Их доход составил от 2,7 до 3,5 млн рублей.

Согласно данным о доходах и имуществе, больше всего за 2020 год заработала директор школы № 49 и по совместительству депутат Нижнетагильской городской думы Ирина Бусыгина — более 3,5 млн рублей. Годом ранее ее доход был скромнее — 1,1 млн рублей. Помимо этого директор имеет в собственности квартиру (42,6 кв. м), земельный участок (1453 кв. м) и дом (175,2 кв. м), а также автомобиль Datsun mi-DO. Ирина Бусыгина Фото: ntagil.org Вторую строчку рейтинга занимает директор школы № 5 Ольга Александрова с годовым доходом 2,8 млн рублей. В 2019 году она заработала лишь 1,2 млн рублей. Кроме того, в собственности директор имеет ¾ квартиры площадью 59,1 кв. м, а в пользовании гараж (24 кв. м), земельный участок (800 кв. м) и дачный дом (36 кв. м). На третьем месте директор школы № 71 Иван Манучарян с доходом 2,7 млн рублей. В 2019 году его доход составлял 1,8 млн рублей. В собственности у Манучаряна жилой дом (197 кв. м) и земельный участок (1468 кв. м), в пользовании — квартира (35,6 кв. м). Также директор школы имеет два автомобиля — Ford Focus и Nissan Qashqai. Иван Манучарян Фото: Сайт школы № 71 Директор школы № 10 Татьяна Лекинская заработала за 2020 год 2,3 млн рублей. В собственности у нее находятся квартира (57,4 кв. м), земельный участок (898 кв. м) и жилой дом (108 кв. м), а в пользовании — гараж (18 кв. м). Помимо недвижимости Лекинская владеет автомобилем Renault Duster. 1,8 млн рублей составил доход директора Политехнической гимназии Елены Дьячковой. Помимо этого в собственности у нее имеется 2/3 квартиры площадью 65 кв. м. Елена Дьячкова Фото: доска-почета-рф Немногим меньше, 1,7 млн рублей, в 2020 году заработала директор школы № 95 Елена Репина. В собственности у директора находятся пять объектов недвижимости — земельный участок (2000 кв. м), две квартиры (52,2 и 29,7 кв. м), гараж (14,8 кв. м) и жилой дом (125,7 кв. м). Попала в рейтинг и директор лицея № 39 Нелли Сайфетдинова с годовым доходом 1,6 млн рублей. В ее собственности также имеются земельный участок (500 кв. м), квартира (73,1 кв. м), садовый дом (56 кв. м) и автомобиль Mazda. Нелли Сайфетдинова Фото: Сайт лицея № 39 Руководитель школы № 77 Галина Жидкова также заработала за 2020 год 1,6 млн рублей. Помимо этого она имеет две квартиры (42,7 и 49,5 кв. м), нежилое помещение (81,4 кв. м), жилой дом (118,9 кв. м) и земельный участок (2008 кв. м). Также за год у директора поменялось транспортное средство со снегохода на автомобиль Volkswagen. Предпоследнее место в топе заняла директор школы № 3 Эльвира Давлетбаева с доходом 1,4 млн рублей. В собственности у нее находятся приусадебный участок (607 кв.м) и жилой дом (66 кв. м). На последней строчке рейтинга оказалась директор школы № 24 Лидия Якупова, которая в 2020 году заработала 1,3 млн рублей. Также она владеет ½ квартиры площадью 28,6 кв. м, а в пользовании у нее находится квартира площадью 60,4 кв. м. Меньше всего за 2020 год заработали: директор школы № 11 села Серебрянка Ирина Андреева – 544 тысячи рублей . Имеет в собственности 1/3 квартиры (43,4 кв. м), земельный участок (1263 кв. м), жилой дом (62,2 кв. м) и автомобиль Mitsubishi ASX.

. Имеет в собственности 1/3 квартиры (43,4 кв. м), земельный участок (1263 кв. м), жилой дом (62,2 кв. м) и автомобиль Mitsubishi ASX. директор школы № 34 Галина Паутова – 513 тысяч рублей . Объектов недвижимости и транспортных средств у Паутовой в собственности нет.

. Объектов недвижимости и транспортных средств у Паутовой в собственности нет. директор школы № 12 поселка Усть-Утка Вера Селиванова - 503 тысячи рублей. В собственности имеет четыре земельных участка (4367, 3382, 2500 и 3400 кв. м), два жилых дома (45,8 и 40,1 кв. м), квартиру (65,3 кв. м) и хозяйственную постройку (9 кв. м). Ирина Андреева Фото: Сайт школы № 12 Напомним, ранее стали известны имена самых богатых депутатов Нижнего Тагила. Ими стали Алексей Пырин (доход 9,1 млн рублей), Никита Беркутов (доход 8,6 млн рублей), Вячеслав Малых (доход 7,7 млн рублей). Опубликованы доходы депутатов Нижнего Тагила. Топ самых богатых народных избранников

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