Топ самых богатых директоров школ в Нижнем Тагиле

Топ самых богатых директоров школ в Нижнем Тагиле
Топ самых богатых директоров школ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:14ОбществоАнна ГригорьеваФото: 1Mediainvest.ru
Насколько выгодно быть директором школы и какую прибыль приносит эта должность? Редакция TagilCity.ru проанализировала доходы 64 руководителей учебных заведений Нижнего Тагила за 2020 год. Больше всех заработали Ирина Бусыгина, Ольга Александрова и Иван Манучарян. Их доход составил от 2,7 до 3,5 млн рублей.

Согласно данным о доходах и имуществе, больше всего за 2020 год заработала директор школы № 49 и по совместительству депутат Нижнетагильской городской думы Ирина Бусыгина — более 3,5 млн рублей. Годом ранее ее доход был скромнее — 1,1 млн рублей. Помимо этого директор имеет в собственности квартиру (42,6 кв. м), земельный участок (1453 кв. м) и дом (175,2 кв. м), а также автомобиль Datsun mi-DO.

Ирина Бусыгина
Фото:ntagil.org

Вторую строчку рейтинга занимает директор школы № 5 Ольга Александрова с годовым доходом 2,8 млн рублей. В 2019 году она заработала лишь 1,2 млн рублей. Кроме того, в собственности директор имеет ¾ квартиры площадью 59,1 кв. м, а в пользовании гараж (24 кв. м), земельный участок (800 кв. м) и дачный дом (36 кв. м).

На третьем месте директор школы № 71 Иван Манучарян с доходом 2,7 млн рублей. В 2019 году его доход составлял 1,8 млн рублей. В собственности у Манучаряна жилой дом (197 кв. м) и земельный участок (1468 кв. м), в пользовании — квартира (35,6 кв. м). Также директор школы имеет два автомобиля — Ford Focus и Nissan Qashqai.

Иван Манучарян
Фото:Сайт школы № 71

Директор школы № 10 Татьяна Лекинская заработала за 2020 год 2,3 млн рублей. В собственности у нее находятся квартира (57,4 кв. м), земельный участок (898 кв. м) и жилой дом (108 кв. м), а в пользовании — гараж (18 кв. м). Помимо недвижимости Лекинская владеет автомобилем Renault Duster.

1,8 млн рублей составил доход директора Политехнической гимназии Елены Дьячковой. Помимо этого в собственности у нее имеется 2/3 квартиры площадью 65 кв. м.

Елена Дьячкова
Фото:доска-почета-рф

Немногим меньше, 1,7 млн рублей, в 2020 году заработала директор школы № 95 Елена Репина. В собственности у директора находятся пять объектов недвижимости — земельный участок (2000 кв. м), две квартиры (52,2 и 29,7 кв. м), гараж (14,8 кв. м) и жилой дом (125,7 кв. м).

Попала в рейтинг и директор лицея № 39 Нелли Сайфетдинова с годовым доходом 1,6 млн рублей. В ее собственности также имеются земельный участок (500 кв. м), квартира (73,1 кв. м), садовый дом (56 кв. м) и автомобиль Mazda.

Нелли Сайфетдинова
Фото:Сайт лицея № 39

Руководитель школы № 77 Галина Жидкова также заработала за 2020 год 1,6 млн рублей. Помимо этого она имеет две квартиры (42,7 и 49,5 кв. м), нежилое помещение (81,4 кв. м), жилой дом (118,9 кв. м) и земельный участок (2008 кв. м). Также за год у директора поменялось транспортное средство со снегохода на автомобиль Volkswagen.

Предпоследнее место в топе заняла директор школы № 3 Эльвира Давлетбаева с доходом 1,4 млн рублей. В собственности у нее находятся приусадебный участок (607 кв.м) и жилой дом (66 кв. м).

На последней строчке рейтинга оказалась директор школы № 24 Лидия Якупова, которая в 2020 году заработала 1,3 млн рублей. Также она владеет ½ квартиры площадью 28,6 кв. м, а в пользовании у нее находится квартира площадью 60,4 кв. м.

Меньше всего за 2020 год заработали:

  • директор школы № 11 села Серебрянка Ирина Андреева 544 тысячи рублей. Имеет в собственности 1/3 квартиры (43,4 кв. м), земельный участок (1263 кв. м), жилой дом (62,2 кв. м) и автомобиль Mitsubishi ASX.
  • директор школы № 34 Галина Паутова – 513 тысяч рублей. Объектов недвижимости и транспортных средств у Паутовой в собственности нет.
  • директор школы № 12 поселка Усть-Утка Вера Селиванова - 503 тысячи рублей. В собственности имеет четыре земельных участка (4367, 3382, 2500 и 3400 кв. м), два жилых дома (45,8 и 40,1 кв. м), квартиру (65,3 кв. м) и хозяйственную постройку (9 кв. м).
Ирина Андреева
Фото:Сайт школы № 12

Напомним, ранее стали известны имена самых богатых депутатов Нижнего Тагила. Ими стали Алексей Пырин (доход 9,1 млн рублей), Никита Беркутов (доход 8,6 млн рублей), Вячеслав Малых (доход 7,7 млн рублей).

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