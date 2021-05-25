Названы богатейшие главные врачи в Свердловской области

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В общей сложности в списке находятся 133 главных врача, однако в него не попали руководители больниц Екатеринбурга, которые перешли под управление области с 1 января 2021 года.
Данные гласят, что наибольший доход за 2020 год имеет директор ГАУ СО «Фармация» Андрей Герстнер (17,9 миллиона рублей) и директор Уральского НИИ травматологии Игорь Шлыков (12,6 миллиона рублей). Далее расположен начальник ГКУЗ СО «Областной медицинский центр мобилизационных резервов „Резерв“» Геннадий Балабанов. Он получил 6,4 миллиона рублей.
В список также попал глава городской больницы № 1 Нижнего Тагила Александр Павловских. За год специалист получил 5,4 миллиона рублей. В его собственности находятся две квартиры и доля в третьей, а также автомобиль Toyota Camry. Данные о супруге в декларации отсутствуют.
За 2020 год директор санатория «Обуховский» Иван Клементьев получил 5,2 миллиона рублей, а главный врач Краснотурьинской городской больницы Андрей Мальков — 4,8 миллиона рублей. Годовой доход главного врача онкоцентра Свердловской области Владимира Елишева составил 4,6 миллиона рублей, а начальника Областного госпиталя для ветеранов войн Олега Забродина — 4,3 миллиона рублей.
Напомним, 24 мая стало известно о самых богатых арбитражных судьях в Свердловской области. 8,5 миллиона рублей задекларировала судья Инна Фомина. Не имеет недвижимости в собственности, но в пользовании у судьи есть две квартиры. Далее - Оксана Исмаилова, которая заработала свыше 7,5 миллиона рублей. В совместной с мужем собственности у нее имеется квартира площадью 98 квадратных метров и автомобиль Mitsubishi Pajero.