Названы богатейшие главные врачи в Свердловской области

Напомним, 24 мая стало известно о самых богатых арбитражных судьях в Свердловской области. 8,5 миллиона рублей задекларировала судья Инна Фомина. Не имеет недвижимости в собственности, но в пользовании у судьи есть две квартиры. Далее - Оксана Исмаилова, которая заработала свыше 7,5 миллиона рублей. В совместной с мужем собственности у нее имеется квартира площадью 98 квадратных метров и автомобиль Mitsubishi Pajero.