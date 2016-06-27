Свердловский суд отказал в пересмотре дела фотографу Дмитрию Лошагину
Свердловский областной суд отказал в пересмотре приговора Дмитрию Лошагину, которого обвинили в убийстве его жены, модели из Нижнего Тагила.
Недавно адвокат Дмитрия Лошагина обратился в Верховный суд РФ с кассационной жалобой, в которой просил пересмотреть приговор осужденного фотографа из Екатеринбурга. Как оказалось, адвокат ошибся и отправил жалобу не в тот суд. По установленным правилам, её было необходимо направить в Свердловский областной суд, а не в Верховный. В Верховном суде адвокату объяснили его ошибку, а кассацию перенаправили в облсуд, сообщила интернет-газета Znak.
Пересмотру подлежат лишь те дела, в которых нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права. Изучив материалы дела Лошагина, облсуд признаков подобных нарушений не обнаружил. Соответственно, Дмитрию Лошагину отказали в пересмотре его дела.
Лишь теперь, после этого отказа, адвокат Лошагина имеет право обратиться в Верховный суд РФ.
Жена фотографа, Юлия Прокопьева, была убита в 2013 году. Одним из главных подозреваемых стал её муж. После длительного судебного процесса ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru