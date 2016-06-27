Свердловский суд отказал в пересмотре дела фотографу Дмитрию Лошагину

Недавно адвокат Дмитрия Лошагина обратился в Верховный суд РФ с кассационной жалобой, в которой просил пересмотреть приговор осужденного фотографа из Екатеринбурга. Как оказалось, адвокат ошибся и отправил жалобу не в тот суд. По установленным правилам, её было необходимо направить в Свердловский областной суд, а не в Верховный. В Верховном суде адвокату объяснили его ошибку, а кассацию перенаправили в облсуд, сообщила интернет-газета Znak.