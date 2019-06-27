В Екатеринбурге учительница предлагает интим из-за низкой зарплаты

Девушка через соцсети пишет мужчинам и предлагает оказать им интимные услуги, стоимость одной ночи с ней она оценивает в 15 тысяч рублей. Заинтересовавшимся мужчинам она высылает свои обнаженные фото и предлагает назначить встречу.

Корреспонденту «Комсомольской правды» она рассказала, что ей не хватает денег, она имеет два высших образования, но не может найти высокооплачиваемую работу. Недавно ей поступило предложение о работе в Китае, однако средств на поездку у нее не было, поэтому она решила предлагать интим за деньги.