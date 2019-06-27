В Москве умер солист «Високосного года» Илья Калинников
Сегодня, 09:34ОбществоФото: Страница группы "Високосный год" в соцсети
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В Москве в возрасте 46 лет скончался солист «Високогосного года» Илья Калинников, пишет «Российская газета».
Музыкант умер в одной из московских клиник от остановки сердца. Как сообщил директор рок-группы Алексей Кан, солист в последние годы свел творческую активность к минимуму.
Группа «Високосный год» была создана в конце 1980-х и запомнилась всем хитами «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонек».
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