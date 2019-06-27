В Нижнем Тагиле 100 выпускников СПО получили красные дипломы

Мероприятие прошло 27 июня на площадке Нижнетагильского колледжа искусств. Красные дипломы в этот день получили около 100 выпускников из 12 образовательных учреждений.

Красный диплом — это постоянный труд, каждодневная постановка задач и их решение, поэтому можно только дружно поаплодировать всем, кто добился этого результата за их терпение и работоспособность,отметил Евгений Каюмов.

Документы об окончании обучения с отличием получили из рук главы города выпускники Исовского геологоразведочного техникума, Нижнетагильского государственного профессионального колледжа им. Н. А. Демидова, Нижнетагильского машиностроительного техникума и Нижнетагильского педагогического колледжа № 2.

Красный диплом — это ваша большая заслуга, но не забывайте, что достичь этого вам помогали преподаватели и родители. Желаю вам получить высшее образование и найти хорошую работу,подчеркнул глава города.

Всего в Горнозаводском округе работает на данный момент 24 учебных заведения профессионального образования. В этом году из их стен выходят свыше 400 специалистов, которые завершили обучение с отличием.