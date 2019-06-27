В Екатеринбурге бизнесмен подарил стобалльницам на ЕГЭ путевки в любую точку мира
Сегодня, 17:07ОбществоФото: е1.ru
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В Екатеринбурге три ученицы, которые набрали наибольшее количество баллов на ЕГЭ, получили от владельца компании «Сима-ленд» Андрея Симановского сертификат на путешествие в любую точку мира, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге наградили выпускников, набравших высокие баллы на ЕГЭ, а также отличников, медалистов и победителей олимпиад.
Наибольшее количество баллов на ЕГЭ набрали три юные екатеринбурженки: Анастасия Пределина (400 баллов), Алеся Субботина и Александра Петровская (по 200 баллов).
Бизнесмен Андрей Симановский вручил девочкам сертификаты на путешествие в любую точку мира.
Придя сюда, я почувствовал, какая серьезная энергетика идет от этих ребят на сцене. Из них состоит будущее. Дай бог, чтобы таких было больше. Безумцы, которые думают, что могут изменить мир, на самом деле его меняют, сказал Симановский.
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