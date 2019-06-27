В Екатеринбурге бизнесмен подарил стобалльницам на ЕГЭ путевки в любую точку мира

Придя сюда, я почувствовал, какая серьезная энергетика идет от этих ребят на сцене. Из них состоит будущее. Дай бог, чтобы таких было больше. Безумцы, которые думают, что могут изменить мир, на самом деле его меняют, сказал Симановский.