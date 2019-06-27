В Свердловской области стартует военно-технический форум «Армия-2019»
Сегодня, 14:49ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Форум «Армия-2019» будет проходить с 28 по 30 июня на полигоне под Екатеринбургом, на выставке будет представлено более 70 единиц военной техники, сообщает правительство Свердловской области.
Организаторы сообщают, что в этом году гостям мероприятия представят больше интерактивных элементов. В частности, гости получат возможность проехать на БТР-82А и на бронемашине «Тигр» в качестве десантника в боевой экипировке, а также пострелять из различного оружия.
Среди новшеств форума: автоматизированный комплекс постановки радиоэлектронных помех «Житель», новая модификация танка Т-72Б3.
Вниманию гостей будут представлены учебные постановочные бои с участием военной техники. Впервые посетить мероприятие смогут воспитанники детских домов и дети с ОВЗ.
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