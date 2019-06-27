Житель Асбеста осужден на девять лет за смерть слесаря

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В Асбесте на основании вердикта коллегии присяжных вынесен приговор Павлу Ржанову, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть потерпевшего, сообщает прокуратура Свердловской области.
Установлено, что 23 ноября прошлого года в подъезде дома на улице Мира в Асбесте подсудимый вступил в конфликт с работником ЖКХ. Последний занимался прочисткой системы вентиляции, по словам подсудимого, это привело к повреждению натяжного потолка в его квартире, что и стало причиной конфликта.
Ржанов нанес слесарю не менее восьми ударов кулаками в область туловища и головы, а затем ударил потерпевшего молотком по голове. В результате травм работник ЖКХ скончался в медучреждении.
Ржанов приговорен к девяти годом в колонии строгого режима.
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