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Семья с 8 детьми живет в бывшем медпункте в селе Пирогово
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Семья с 8 детьми живет в бывшем медпункте в селе Пирогово

Сегодня, 14:45Общество
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