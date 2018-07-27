Семья с 8 детьми живет в бывшем медпункте в селе Пирогово

Молодая мать с двумя детьми приехала в село 17 лет назад к старшей сестре и живет здесь до сих пор.

В дальнейшем женщина родила еще троих детей. Семья из шести человек проживала в комнате площадью 26 квадратных метров в старом шлакоблочном доме. По зданию пошел грибок и семье выделили деревянный двухкомнатный дом, где ранее располагался фельдшерско-акушерский пункт.

Здесь многодетная мать с детьми живут уже в течение десяти последних лет. Дом находится в аварийном состоянии – полы сгнили, между бревнами дует, два окна закрыты наглухо.

Позже женщина вышла замуж за экскаваторщика и родила еще троих детей.

Старшие дочь и сын живут уже отдельно, уехали в город. На выходные они приезжают в село, чтобы помочь матери по хозяйству – у женщины есть гуси, поросенок и огород.