Купленные Симановским, Козициным и Алтушкиным машины скорой прибыли в Екатеринбург
Сегодня, 14:41ОбществоФото: pixabay
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Шесть новых скорых прибыли на станции Екатеринбурга, сообщает «Новый день».
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Первые шесть машин уже прибыли на станции в Екатеринбург. Всего планируется обновить и поставить 30 машин класса А на базе Ford Tanzit. В ближайшее время ожидается новое поступление машин, оборудованных техникой необходимой для работы в условиях пандемии.
Ранее было выделено 134 миллиона рублей на покупку новых машин. Данную сумму пожертвовали учредители фонда святой Екатерины — генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алуштин и владелец компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский.
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