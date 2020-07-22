В Екатеринбурге начнут работать более десятка дополнительных бригад скорой помощи
Сегодня, 18:04ОбществоФото: Департамент информационной политики
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В столице региона по поручению главы города Александра Высокинского на станции скорой помощи укомплектованы 16 дополнительных бригад, сообщает департамент информполитики региона.
Сюжеты: Екатеринбург
В ходе совещания оперативного штаба Александр Высокинский дал указ проводить мониторинг наличия средств индивидуальной защиты у служб скорой медицинской помощи. Ответственным за исполнение был назначен глава городского департамента здравоохранения Денис Демидов.
Напомним, ранее заместитель губернатора региона Павел Креков сообщал о прибытии в Свердловскую область тридцати новых автомобилей скорой помощи, пятнадцать из которых предназначались Екатеринбургу. По его данным, до конца июля ожидается поступление ещё тридцати автомобилей для нужд муниципалитета.
Напомним, что в Свердловской области с начала пандемии коронавируса подтверждено 18 484 диагноза COVID-19, 234 из которых были подтверждены за минувшие сутки.
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