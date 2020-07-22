В Екатеринбурге начнут работать более десятка дополнительных бригад скорой помощи

В ходе совещания оперативного штаба Александр Высокинский дал указ проводить мониторинг наличия средств индивидуальной защиты у служб скорой медицинской помощи. Ответственным за исполнение был назначен глава городского департамента здравоохранения Денис Демидов.

Напомним, ранее заместитель губернатора региона Павел Креков сообщал о прибытии в Свердловскую область тридцати новых автомобилей скорой помощи, пятнадцать из которых предназначались Екатеринбургу. По его данным, до конца июля ожидается поступление ещё тридцати автомобилей для нужд муниципалитета.