В Свердловской области число больных COVID-19 достигло почти двадцати тысяч человек

Сообщается, что всего в регионе с начала пандемии официально подтверждено 19 725 случаем COVID-19.

Наибольшее количество инфицированных наблюдается в Екатеринбурге, где за последние сутки было подтверждено 198 новых случаев заражения.

По данным оперативного штаба на 27 июля, свердловские медики вылечили 14 502 пациентов, 144 из которых — за последние сутки.