В 2,5 раза увеличена компенсация сестре умершего после пыток в полиции тагильчанина

Екатерина Головко получит компенсацию в один миллион рублей за смерть брата Станислава после пыток в отделе полиции Нижнего Тагила.
Осенью 2017 года за три дня задержанному Станиславу Головко в отделе полиции № 17 Нижнего Тагила нанесли 30 ударов руками, ногами и предметами, используемыми в качестве оружия, сообщает портал Е1 со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова.
От Станислава Головко требовали взять на себя вину за совершение кражи, которую он не совершал. После пыток мужчина был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. А в ходе судебно-медицинской экспертизы было выявлено, что на теле мужчины присутствуют 23 раны от ударов тупым предметом.
Сотрудники полиции вину в совершении преступления не признали, но суд признал их виновными. Их обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия. Дмитрий Панов был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима, а Егор Ялунин к 3 годам и 4 месяца, Анатолий Быков получил 3 года и 2 месяца. Всех троих лишили полицейских званий, и запретили работать в правоохранительных органах в течение двух лет.
Напомним, ранее стало известно, что сестре погибшего Станислава Головко Екатерине удалось увеличить сумму компенсации в четыре раза. Тогда первоначальная сумма компенсации составила 100 тысяч рублей, после — 400 тысяч.