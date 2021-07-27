В 2,5 раза увеличена компенсация сестре умершего после пыток в полиции тагильчанина

Сотрудники полиции вину в совершении преступления не признали, но суд признал их виновными. Их обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия. Дмитрий Панов был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима, а Егор Ялунин к 3 годам и 4 месяца, Анатолий Быков получил 3 года и 2 месяца. Всех троих лишили полицейских званий, и запретили работать в правоохранительных органах в течение двух лет.