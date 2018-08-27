Заподозренного в оскорблении мэра Тавды общественника избили неизвестные

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Председатель тавдинского отделения общественной организации «Опора России» был избит неизвестными. В организации нападения он обвиняет главу города.
56-летний Александр Новосёлов возглавляет отделение «Опоры России» в Тавде. На него было совершено нападение, после которого, по словам общественника, у него произошёл провал в памяти.
Я очнулся на пристани в заброшенных бараках. Меня сильно избили, и я ничего не помню. Не помню, как туда попал, что произошло,рассказал пострадавший журналистам.
Единственное, что он успел запомнить – упоминание имени главы Тавды. На основании этого Новосёлов решил, что в организации нападения виновен Виктор Лачимов. Общественник написал заявление в полицию, сообщает URA.ru. По факту нападения правоохранительные органы организовали проверку.
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