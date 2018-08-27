Заподозренного в оскорблении мэра Тавды общественника избили неизвестные

56-летний Александр Новосёлов возглавляет отделение «Опоры России» в Тавде. На него было совершено нападение, после которого, по словам общественника, у него произошёл провал в памяти.

Я очнулся на пристани в заброшенных бараках. Меня сильно избили, и я ничего не помню. Не помню, как туда попал, что произошло,рассказал пострадавший журналистам.