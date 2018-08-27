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#домахорошо
Заподозренного в оскорблении мэра Тавды общественника избили неизвестные
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заподозренного в оскорблении мэра Тавды общественника избили неизвестные

Сегодня, 23:50Общество
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