Минтруд предложил устраивать одиноких пенсионеров в приемные семьи

В рекомендациях сказано, что в качестве примера можно ориентироваться на ХМАО, там с 2012 года жители могут взять в семью дееспособного гражданина, неспособного по состоянию здоровья защищать свои права. У пожилого человека, принимаемого в семью, не должно быть детей, либо они по каким-либо причинам не в состоянии о нем заботиться.