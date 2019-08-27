Минтруд предложил устраивать одиноких пенсионеров в приемные семьи
Сегодня, 10:55ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В регионы России Минтруд направил рекомендации по улучшению качества жизни пенсионеров, в частности, рекомендуется ввести практику поиска приемных семей для одиноких пожилых людей, пишут «Известия» со ссылкой на текст документа.
В рекомендациях сказано, что в качестве примера можно ориентироваться на ХМАО, там с 2012 года жители могут взять в семью дееспособного гражданина, неспособного по состоянию здоровья защищать свои права. У пожилого человека, принимаемого в семью, не должно быть детей, либо они по каким-либо причинам не в состоянии о нем заботиться.
За уход за пожилым человеком полагается пособие в размере 10,3 тысячи рублей.
В настоящий момент приемные семьи для пенсионеров существуют в 43 регионах страны.
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