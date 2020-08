В Екатеринбурге у музея изо появился огромный батут, который закрыл часть фасада здания, являющегося памятником архитектуры.

Фотографии батута со Спанч Бобом опубликовал на своей странице в соцсети Facebook директор учреждения Никита Корытин. Он написал, что Губка Боб гораздо веселее музея. Это весьма симптоматичный объект, если задуматься, достойный фестивалей и всяких наград, насколько верно он отражает отношение нашего всеприемлющего большинства к музеям и культуре, написал директор. По словам Корытина, установка батута также отражает уровень запросов общества.

