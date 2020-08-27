Свердловский минздрав ответил школьнику на просьбу о бесплатных тестах на COVID-19

Свердловский минздрав ответил школьнику на просьбу о бесплатных тестах на COVID-19

Сегодня, 11:12ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Минздрав Свердловской области ответил ученику 11 класса гимназии № 5 Никита, который обращался к властям с просьбой провести тестирование на коронавирус для всех школьников бесплатно, чтобы перед началом учебного года выявить бесимптомных больных и избежать второй волны заболевания, сообщает E1.

Подростка поблагодарили за проявленную инициативу и объяснили, что тестирование для всех школьников проводиться не будет, так как это нецелесообразно. Кроме того, объяснили, что у каждого образовательного учреждения имеется лимитированный бюджет.

По словам мальчика, он расстроился.

Понимаю, это большие деньги. Но это, наверное, стоит того, наверняка ведь объявление нового карантина — это более затратно для нашей экономики. Помимо обращения [к властям] я еще выходил к зданию нашего областного правительства на одиночный пикет с плакатом: требовал провести тестирование, постоял минут 30, потом меня попросил уйти охранник, рассказал школьник.

Сам Никита переболел коронавирусом в мае. Он три недели провел в больнице, но пневмонии не было. Он направил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, а также министру образования Юрию Биктуганову обращение. Письма были перенаправлены в Минздрав.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
анализтестированиекоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы