Свердловский минздрав ответил школьнику на просьбу о бесплатных тестах на COVID-19

Минздрав Свердловской области ответил ученику 11 класса гимназии № 5 Никита, который обращался к властям с просьбой провести тестирование на коронавирус для всех школьников бесплатно, чтобы перед началом учебного года выявить бесимптомных больных и избежать второй волны заболевания, сообщает E1.

Подростка поблагодарили за проявленную инициативу и объяснили, что тестирование для всех школьников проводиться не будет, так как это нецелесообразно. Кроме того, объяснили, что у каждого образовательного учреждения имеется лимитированный бюджет. По словам мальчика, он расстроился. Понимаю, это большие деньги. Но это, наверное, стоит того, наверняка ведь объявление нового карантина — это более затратно для нашей экономики. Помимо обращения [к властям] я еще выходил к зданию нашего областного правительства на одиночный пикет с плакатом: требовал провести тестирование, постоял минут 30, потом меня попросил уйти охранник, рассказал школьник. Сам Никита переболел коронавирусом в мае. Он три недели провел в больнице, но пневмонии не было. Он направил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, а также министру образования Юрию Биктуганову обращение. Письма были перенаправлены в Минздрав.

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