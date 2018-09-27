Нижний Тагил может получить 1 176 млн руб. дополнительного финансирования

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По предварительным итогам согласительных процедур, Свердловская область может добавить в бюджеты муниципалитетов около 20 млрд рублей. Нижнему Тагилу планируется выделить 1 млрд 176 млн рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко отметила, что объем дополнительного финансирования городов увеличен вдвое по сравнению с 2017 годом.
Нижнему Тагилу дополнительно будут выделены 1 млрд 176 млн рублей.
Замглавы Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов считает данный результат «хорошим для города».
Далее решение согласительной комиссии должен утвердить губернатор региона Евгений Куйвашев. После этой процедуры областной минфин приступит к балансировке расходов и доходов региональной казны на 2019 года.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
Планируется, что законопроект о бюджете будет передан на рассмотрение законодательного собрания Свердловской области до 1 ноября 2018 года, сообщает «Тагил-ТВ».
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