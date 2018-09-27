Нижний Тагил может получить 1 176 млн руб. дополнительного финансирования

Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко отметила, что объем дополнительного финансирования городов увеличен вдвое по сравнению с 2017 годом.

Нижнему Тагилу дополнительно будут выделены 1 млрд 176 млн рублей.

Замглавы Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов считает данный результат «хорошим для города».

Далее решение согласительной комиссии должен утвердить губернатор региона Евгений Куйвашев. После этой процедуры областной минфин приступит к балансировке расходов и доходов региональной казны на 2019 года.

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