Сбор продуктов для пенсионеров организован в российских городах

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Жителям российских городов предложено организовать сбор продуктов питания для пенсионеров. Мероприятие проходит в рамках благотворительной акции «Дари еду!» и направлено на тех пожилых людей, которые не в состоянии позволить себе купить продукты в магазине.
В качестве пожертвований подойдут продукты в фабричной упаковке, имеющие длительные сроки хранения: сладости в упаковке, крупы, макароны, консервированное мясо и рыба, соки в пакетах, детское питание и чай. В магазинах российских городов установлены специальные боксы, через которые любой желающий может передать еду нуждающимся пенсионерам.
Как сообщает Lenta.ru, акция стартовала после ряда случаев в субъектах РФ, когда пенсионеры, не имеющие возможности купить продукты питания в магазине, употребляли просроченный товар с мусорных свалок или отправлялись на специальный рынок просроченной еды.
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