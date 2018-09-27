Сбор продуктов для пенсионеров организован в российских городах

В качестве пожертвований подойдут продукты в фабричной упаковке, имеющие длительные сроки хранения: сладости в упаковке, крупы, макароны, консервированное мясо и рыба, соки в пакетах, детское питание и чай. В магазинах российских городов установлены специальные боксы, через которые любой желающий может передать еду нуждающимся пенсионерам.