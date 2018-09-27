Центр механообработки изделий из титана может появиться в Верхней Салде

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров поддержал инициативу Евгения Куйвашева о создании Единого центра механообработки изделий из титана в Верхней Салде.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым выдвинул инициативу о создании Единого центра механообработки изделий из титана на территории «Титановой долины» в Верхней Салде.
По мнению главы региона, особая экономическая зона в Верхней Салде соответствует всем требованиям для реализации данного проекта.
Суть подобного центра заключается в том, что титановая стружка будет повторно использоваться в производстве, тем самым позволяя экономить средства.
Помимо этого на деловой встрече с министром Евгений Куйвашев представил результаты работы промышленного комплекса Свердловской области за 8 месяцев 2018 года.
Еще одним вопросом встречи стала подготовка региона к Глобальному саммиту производства и индустриализации GMIS-2019, информирует «Официальный сайт правительства Свердловской области».