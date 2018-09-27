Взрывные работы будут проводиться 30 сентября на одной из шахт ВГОКа в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:00Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
30 сентября в 8:00 на шахте ВГОКа «Магнетитовая» в Нижнем Тагиле будет произведен массовый взрыв по отбойке руды.
Взрыв производится короткозамедленным способом с разделением на пять ступеней замедления. Такая технология снижает сейсмическое воздействие взрыва на здания и сооружения.
В результате взрыва возможен незначительный сейсмический толчок, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей