Екатеринбургский фотограф заявил о краже снимка для стелы «Город святой Екатерины»

Вадим Балакин рассказал, что фотография, на которой запечатлен салют над Екатеринбургом, принадлежит ему. Фотограф пояснил, что у него не спросили разрешения на использование фотографии. Он считает, что его авторские права были нарушены.

По словам епархии, щитами занималась компания «Сима-ленд». Представительница компании пояснила, что все люди на фото дали свое согласие на съемку.

Что касается фотографий, вам надо попробовать обратиться в отдел дизайнеров, пояснила представительница «Сима-ленда».

Однако изданию не удалось связаться с дизайнерами проекта.