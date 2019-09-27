Екатеринбургский фотограф заявил о краже снимка для стелы «Город святой Екатерины»
Сегодня, 20:25ОбществоФото: Екатеринбургская епархия
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Фотограф из Екатеринбурга Вадим Балакин заявил, что его фото было использовано на стеле «Город святой Екатерины», сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Вадим Балакин рассказал, что фотография, на которой запечатлен салют над Екатеринбургом, принадлежит ему. Фотограф пояснил, что у него не спросили разрешения на использование фотографии. Он считает, что его авторские права были нарушены.
По словам епархии, щитами занималась компания «Сима-ленд». Представительница компании пояснила, что все люди на фото дали свое согласие на съемку.
Что касается фотографий, вам надо попробовать обратиться в отдел дизайнеров, пояснила представительница «Сима-ленда».
Однако изданию не удалось связаться с дизайнерами проекта.
Стелу установили вчера на Кольцовском тракте. Екатеринбургская епархия объяснила ее появление тем, что он позволит познакомить горожан со святой.
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