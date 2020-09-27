В Екатерибурге 10 тысяч человек вышли на прогулку

В Екатерибурге 10 тысяч человек вышли на прогулку

Сегодня, 18:54ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Около 10 тысяч человек вышли на «Майскую прогулку» в Екатерибнурге, пишет Znak.

Мероприятие перенесли на осень из-за пандемии COVID-19.

Участники начинают движение от Уральского педуниверситета на улице Космонавтов. Предлагается три маршрута на выбор. Отличие в протяженности — 20, 32 и 42 километра. Все они заканчиваются у здания УрФУ на улице Мира, 19.

В общей сложности, за последние годы, в мероприятии приняли участие около 150 тысяч человек.

Напомним, вчера по улицам Екатеринбурга в рамках закрытия мотосезона проехали больше ста байкеров. После пробега участники собрались на празднование в концертном зале «Свобода».

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