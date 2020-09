В Екатерибурге 10 тысяч человек вышли на прогулку

Около 10 тысяч человек вышли на «Майскую прогулку» в Екатерибнурге, пишет Znak.

Мероприятие перенесли на осень из-за пандемии COVID-19. Участники начинают движение от Уральского педуниверситета на улице Космонавтов. Предлагается три маршрута на выбор. Отличие в протяженности — 20, 32 и 42 километра. Все они заканчиваются у здания УрФУ на улице Мира, 19. В общей сложности, за последние годы, в мероприятии приняли участие около 150 тысяч человек. Напомним, вчера по улицам Екатеринбурга в рамках закрытия мотосезона проехали больше ста байкеров. После пробега участники собрались на празднование в концертном зале «Свобода». По улицам Екатеринбурга проехала колонна из сотни байкеров

