В Нижнем Тагиле поймали дуэт грабителей из Башкортостана

В Нижнем Тагиле поймали дуэт преступников из Башкортостана, сообщает Министерство внутренних дел по республике Башкортостан.

Жительница и житель республики, угрожая ножом, забрали 42 тысячи рублей у кассира в Белорецком районе. Перехватить похитителей удалось на Урале в городе Нижний Тагил, в котором те скрывались от правосудия. Задержанные признались в содеянном и рассказали, что украденные деньги ушли на аренду жилья и покупку продуктов. Примечательно, что похитители были сожителями и ранее уже имели проблемы с законом. По факту разбоя было возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу. Напоминаем, полиция Нижнего Тагила разыскивает мужчину в медицинской маске, который крал деньги из магазинов в селе Николо-Павловское.

