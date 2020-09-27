В Нижнем Тагиле поймали дуэт грабителей из Башкортостана

В Нижнем Тагиле поймали дуэт грабителей из Башкортостана

Сегодня, 15:44ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле поймали дуэт преступников из Башкортостана, сообщает Министерство внутренних дел по республике Башкортостан.

Жительница и житель республики, угрожая ножом, забрали 42 тысячи рублей у кассира в Белорецком районе. Перехватить похитителей удалось на Урале в городе Нижний Тагил, в котором те скрывались от правосудия. Задержанные признались в содеянном и рассказали, что украденные деньги ушли на аренду жилья и покупку продуктов.

Примечательно, что похитители были сожителями и ранее уже имели проблемы с законом. По факту разбоя было возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу.

Напоминаем, полиция Нижнего Тагила разыскивает мужчину в медицинской маске, который крал деньги из магазинов в селе Николо-Павловское.

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