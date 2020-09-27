В Нижнем Тагиле поймали дуэт грабителей из Башкортостана

Жительница и житель республики, угрожая ножом, забрали 42 тысячи рублей у кассира в Белорецком районе. Перехватить похитителей удалось на Урале в городе Нижний Тагил, в котором те скрывались от правосудия. Задержанные признались в содеянном и рассказали, что украденные деньги ушли на аренду жилья и покупку продуктов.