Мэрия Серова планировала восемь лет не расселять аварийный барак

Сотрудники прокуратуры после проверки пришли к выводу, что указанный в постановлении администрации Серова срок расселения жильцов до 1 января 2028 года не соответствует разумным требованиям. В связи с этим прокуратура подала иск к администрации с требованиями признать незаконными постановление в части срока расселения граждан.