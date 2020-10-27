Мэрия Серова планировала восемь лет не расселять аварийный барак

Мэрия Серова планировала восемь лет не расселять аварийный барак

Сегодня, 11:30ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Свердловский областной суд отменил решение администрации Серова, которая планировала рассмотреть расселение жителей из аварийного барака через восемь лет, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Многоквартирный двухэтажный дом, который был построен в 1960 году, был признан аварийным и подлежащим сносу. Основание и несущие конструкции строения имеют разрушения и повреждения, в здании нарушен температурно-влажностный режим, присутствует плесень и запах канализационных стоков.

Сотрудники прокуратуры после проверки пришли к выводу, что указанный в постановлении администрации Серова срок расселения жильцов до 1 января 2028 года не соответствует разумным требованиям. В связи с этим прокуратура подала иск к администрации с требованиями признать незаконными постановление в части срока расселения граждан.

Серовский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований прокурора. Однако суд апелляционной инстанции принял во внимание, что есть угроза для жизни и здоровья жильцов, которые проживают в аварийном доме. Решение городского суда было отменено, судебный акт вступил в законную силу.

Напомним, в Свердловской области почти три сотни детей-сирот получат новые квартиры.

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