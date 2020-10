В Екатеринбурге COVID-диссидентка в автобусе назвала всех «масочными идиотами»

В Екатеринбурге очередная пассажирка разругалась с кондуктором из-за указа Куйвашева о масочном режиме, сообщает Е1.

В Екатеринбурге в автобусе произошел очередной конфликт между кондуктором и COVID-диссиденткой, которая не захотела надеть маску. Женщина кричала, что указы губернатора не обязательно выполнять, так как он является частью исполнительной, а не законодательной власти. Из-за этого автобус не двигался с места. А вы, дураки, верите. Масочные идиоты!возмущалась женщина. После этого она все-таки покинула автобус. По словам генерального директора Гортранса Сергея Нугаева, с начала ужесточения масочного режима, произошло около 60 случаев, когда автобусы останавливали из-за отказа пассажиров надевать маски. Напомним, 25 октября в Екатеринбурге вытолкнули из автобуса пассажира без маски. В Екатеринбурге пассажира без маски вытолкнули из автобуса

