В Екатеринбурге COVID-диссидентка в автобусе назвала всех «масочными идиотами»

В Екатеринбурге COVID-диссидентка в автобусе назвала всех «масочными идиотами»

Сегодня, 14:06ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге очередная пассажирка разругалась с кондуктором из-за указа Куйвашева о масочном режиме, сообщает Е1.

В Екатеринбурге в автобусе произошел очередной конфликт между кондуктором и COVID-диссиденткой, которая не захотела надеть маску. Женщина кричала, что указы губернатора не обязательно выполнять, так как он является частью исполнительной, а не законодательной власти. Из-за этого автобус не двигался с места.

А вы, дураки, верите. Масочные идиоты!возмущалась женщина.

После этого она все-таки покинула автобус.

По словам генерального директора Гортранса Сергея Нугаева, с начала ужесточения масочного режима, произошло около 60 случаев, когда автобусы останавливали из-за отказа пассажиров надевать маски.

Напомним, 25 октября в Екатеринбурге вытолкнули из автобуса пассажира без маски.

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