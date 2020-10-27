В Екатеринбурге COVID-диссидентка в автобусе назвала всех «масочными идиотами»

В Екатеринбурге в автобусе произошел очередной конфликт между кондуктором и COVID-диссиденткой, которая не захотела надеть маску. Женщина кричала, что указы губернатора не обязательно выполнять, так как он является частью исполнительной, а не законодательной власти. Из-за этого автобус не двигался с места.
А вы, дураки, верите. Масочные идиоты!возмущалась женщина.
После этого она все-таки покинула автобус.
По словам генерального директора Гортранса Сергея Нугаева, с начала ужесточения масочного режима, произошло около 60 случаев, когда автобусы останавливали из-за отказа пассажиров надевать маски.
Напомним, 25 октября в Екатеринбурге вытолкнули из автобуса пассажира без маски.