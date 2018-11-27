Приговор вынесли присяжные: екатеринбуржец проведёт 12 лет в тюрьме за убийство друга

Согласно материалам дела, в декабре 2017 года подсудимый вместе со знакомым распивали спиртные напитки в одной из екатеринбургских квартир. Собутыльники что-то не поделили, и тогда один из них нанёс другому несколько ударов кулаком по голове. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, от чего впоследствии скончался.