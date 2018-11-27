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Приговор вынесли присяжные: екатеринбуржец проведёт 12 лет в тюрьме за убийство друга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Приговор вынесли присяжные: екатеринбуржец проведёт 12 лет в тюрьме за убийство друга

Сегодня, 08:00ОбществоФото: ekboblsud.ru
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