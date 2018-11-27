Приговор вынесли присяжные: екатеринбуржец проведёт 12 лет в тюрьме за убийство друга
Сегодня, 08:00ОбществоФото: ekboblsud.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На скамье подсудимых Кировского районного суда оказался житель Екатеринбурга, которого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Впервые в истории районного суда вердикт вынесла коллегия присяжных заседателей.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно материалам дела, в декабре 2017 года подсудимый вместе со знакомым распивали спиртные напитки в одной из екатеринбургских квартир. Собутыльники что-то не поделили, и тогда один из них нанёс другому несколько ударов кулаком по голове. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, от чего впоследствии скончался.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: Свердловский областной суд, ekboblsud.ru
23 ноября 2018 года коллегия присяжных заседателей признала нападавшего виновным и определила наказание в виде 12 лет тюремного заключения в колонии строго режима. Пресс-служба прокуратуры Свердловской области отмечает, что это первый приговор, вынесенный районным судом с участием присяжных заседателей. До 1 июня 2018 года коллегия присутствовала только на заседаниях областного суда.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей