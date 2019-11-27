Социальным работникам Нижнего Тагила выдали планшеты

В Нижнем Тагиле социальным работникам были выданы планшеты для работы с пожилыми людьми, сообщается информационном портале Свердловской области.
Техника призвана улучшить жизнь не только социальным работникам, но и пенсионерам.
Соцработники смогут узнавать в режиме реального времени стоимость тех или иных продуктов, заказывать лекарства, продукты и многое другое. Более того, с помощью интернета можно записаться к врачу, заказать справку или оформить документы через Госуслуги, получить консультацию врача или сотрудника одного из государственных органов.
Одним из главных достоинств считается возможность общения по видеосвязи с родственниками. По словам соцработников, некоторые пожилые люди годами не видят родственников.
С помощью планшетов пенсионеры смогут общаться в онлайн-клубах по интересам, одновременно разговаривать со знакомыми и так далее.
Для соцработников использование планшетов предполагает уменьшение работы с бумагами. Отправить отчет о работе можно из дома пенсионера, информация сразу заносится в электронную базу.