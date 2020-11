В Екатеринбурге нашли водителя, который сбил на тротуаре врача-эпидемиолога

В Екатеринбурге нашли водителя, который сбил на улице Стрелочников работника Центра гигиены и эпидемиологии.

У 32-летнего пострадавшего был диагностирован перелом ключицы и черепно-мозговая травма, пишет Е1 со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга. Выяснилось, что 37-летний водитель Volkswagen Passat двигался со стороны Невьянского переулка и допустил наезд на пешехода, который шел по тротуару. После этого автомобиль въехал в забор. Как рассказал сам водитель, впереди него неожиданно остановилась машина. Для того, чтобы избежать столкновения, он повернул в сторону тротуара, где въехал в пешехода. Водитель доставил мужчину в травмпункт и скрылся. В его отношении возбуждено административное производство за оставление места ДТП и грозит арест до 15 суток или лишение прав до полутора лет. Напомним, ранее о ДТП сообщил коллега пострадавшего. После того, как водитель доставил мужчину в больницу, он не стал просить врачей о помощи. Оставив пострадавшего на кушетке, он скрылся. На Урале водитель сбил врача-эпидемиолога, привез его в больницу и сбежал

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter