В Камышлове МУП и ИП нарушили законодательство при отлове безнадзорных собак

В пункте содержания животных отсутствовал план проведения мероприятий по дезинфекции, не имелось документов о безопасности воды и кормов для собак, не имелось морозильной камеры для хранения биологических отходов, не осуществлялась обработка помещений от грызунов и не было сведений о вакцинации работников от бешенства.

Кроме того, предприниматель заключил контракт с администрацией Камышлова на отлов безнадзорных животных. Услуги по отлову 25 безнадзорных собак предпринимателем предъявлены по акту сдачи-приемки в декабре 2018 года и приняты заказчиком. Однако ветеринарными справками они не подтверждены. Кроме того, в карточку учета должны вносится записи о кастрации и стерилизации собак. Однако данные записи отсутствуют в карточках 25 отловленных животных.

Таким образом, муниципальный контракт исполнен с нарушением условий и норм областного и федерального законодательства. А ответственные за исполнение контракта сотрудники администрации проконтролировали исполнение формально.