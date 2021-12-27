Многодетная мать из Первоуральска признана виновной в использовании пиратского софта

Многодетная мать из Первоуральска признана виновной в использовании пиратского софта
Многодетная мать из Первоуральска признана виновной в использовании пиратского софта
Сегодня, 16:28ОбществоФото: 1MI
Первоуральский городской суд признал многодетную мать Людмилу Исламову виновной в установке нелегального софта компании 1С.

Женщине назначено наказание в виде одного года условно с испытательным сроком в один год. Однако она была освобождена от него в связи с изменением обстановки, а совершенное преступление было переквалифицировано из «тяжкого» на «средней тяжести», сообщает «Областная газета» со ссылкой на городской суд Первоуральска. В своем последнем слове Людмила заявила, что невиновна.

Напомним, что судебные разбирательства начались еще в сентябре 2020 года. В офисе небольшой компании, учредителем которой является Людмила, были обнаружены пиратские программы 1С, хотя фирмой были куплены лицензионные версии программ. 1С заключила с женщиной мировое соглашение и претензий к ней не имела, тем не менее, прокуратура требовала для нее трехгодичный срок.

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