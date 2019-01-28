Алапаевский должник-алиментщик отправился в колонию строгого режима
Сегодня, 08:30ОбществоФото: pixabay.com
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Злостный должник-алиментщик из Алапаевска по приговору суда следующие 5 месяцев проведёт в колонии строгого режима. Первоначально на мужчину не действовали уговоры и административное наказание за неуплату содержания на детей.
Сюжеты: Алапаевск
После развода мужчину обязали содержать 5-летнюю дочь и 3-летнего сына, но нигде не работающий горе-отец всячески избегал выплаты алиментов.
Когда сумма задолженности составила 35 тыс. рублей он подвергся административному наказанию – 100 часам обязательных работ. Положительного воздействия решение суда не возымело, и мужчина всё также не желал искать работу и выполнять обязанности по содержанию детей.
Во второй раз должник предстал перед судом уже в качестве подсудимого по уголовному делу. По результатам рассмотрения материалов суд назначил мужчине 5 месяцев заключения в колонии строгого режима, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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