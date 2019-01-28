Алапаевский должник-алиментщик отправился в колонию строгого режима

После развода мужчину обязали содержать 5-летнюю дочь и 3-летнего сына, но нигде не работающий горе-отец всячески избегал выплаты алиментов.

Когда сумма задолженности составила 35 тыс. рублей он подвергся административному наказанию – 100 часам обязательных работ. Положительного воздействия решение суда не возымело, и мужчина всё также не желал искать работу и выполнять обязанности по содержанию детей.