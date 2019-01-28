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Тагильская студентка дважды победила во Всероссийской универсиаде по русскому языку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильская студентка дважды победила во Всероссийской универсиаде по русскому языку

Сегодня, 19:49ОбществоФото: личная страница Вконтакте Арины Догадиной/vk.com/luchikdobrabobra
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