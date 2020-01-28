Свердловчанка отсудила у фонда капремонта новую квартиру

Летом 2019 года во время капремонта рабочие вырыли траншею для укрепления стены дома, однако во время работ здание «уползло», и произошло нарушение несущих конструкций. Дом признали аварийным, а жильцам предложили переехать в маневренный фонд. Однако одна из пострадавших имеет инвалидность, квартира была оборудована под ее потребности.