Свердловчанка отсудила у фонда капремонта новую квартиру
Сегодня, 10:17ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Жительница Полевского через суд добилась покупки ей новой квартиры в замен жилья, разрушенного в результате капремонта, сообщают ЕАН.
Летом 2019 года во время капремонта рабочие вырыли траншею для укрепления стены дома, однако во время работ здание «уползло», и произошло нарушение несущих конструкций. Дом признали аварийным, а жильцам предложили переехать в маневренный фонд. Однако одна из пострадавших имеет инвалидность, квартира была оборудована под ее потребности.
Хозяйка квартиры в аварийном доме обратилась в суд и потребовала обязать фонд капремонта предоставить ей квартиру с учетом ее потребностей. Девушка добилась возможности выбрать квартиру с условиями проживания для инвалида первой группы, также суд обязал фонд капремонта оплатить затраты на ремонт. Отмечается, что чиновники намерены обжаловать судебное решение.
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