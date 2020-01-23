Фонд капремонта не включил Нижний Тагил в программу по замене лифтов в 2020 году

В рамках региональной программы капремонта общего имущества в МКД планируется заменить лифты, отработавшие назначенный срок службы. Работы в Нижнем Тагиле проводятся за счёт средств бюджета и собственников квартир.

Софинансирование работ за счет средств собственников помещений составляет не менее 30% от сметной стоимости работ по замене лифта, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.

Также в мэрии отметили, что в настоящее время осуществляется прием заявок на проведение мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах в 2020 году.