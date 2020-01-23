Фонд капремонта не включил Нижний Тагил в программу по замене лифтов в 2020 году
Фонд капитального ремонта Свердловской области не включил Нижний Тагил в программу по замене лифтового оборудования в 2020 году.
В рамках региональной программы капремонта общего имущества в МКД планируется заменить лифты, отработавшие назначенный срок службы. Работы в Нижнем Тагиле проводятся за счёт средств бюджета и собственников квартир.
Софинансирование работ за счет средств собственников помещений составляет не менее 30% от сметной стоимости работ по замене лифта, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.
Также в мэрии отметили, что в настоящее время осуществляется прием заявок на проведение мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах в 2020 году.
Напомним, что замена лифтового оборудования в городе выполняется в рамках государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды». В 2019 году планировалось заменить 14 лифтов на 13,9 млн рублей, уже к октябрю были обновлены 7 из них.