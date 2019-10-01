В Нижнем Тагиле в многоэтажных домах заменили семь лифтов
Сегодня, 19:20ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле проходят работы по установке новых лифтов в многоэтажных домах. На сегодняшний день установлено семь новых подъемников, сообщает ТК «Телекон».
Сюжеты: Нижний Тагил
В этом году в Нижнем Тагиле запланировано обновление 14 лифтов. Замена производится в тех домах, которые накопили деньги на капремонт на своих счетах.
Из семи установленных лифтов работают уже пять, два – ожидают разрешения на начало работы от Ростехнадзора. Еще семь лифтов установят в ближайшие 2-3 недели.
Новые лифты отличаются от старых современными системами безопасности, которые предотвращают падение кабины, имеют больший размер дверного проема.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей