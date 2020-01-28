В Демидовской больнице Нижнего Тагила не хватает 40 врачей
Сегодня, 09:22ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле в Демидовскую горбольницу ищут 40 специалистов разного профиля, сообщает Ура.ру со ссылкой на данные Общероссийской базы вакансий.
Сюжеты: Нижний Тагил
Наибольшее число сотрудников требуется по специальности терапевт, открыто пять вакансий, медикам обещают зарплату в размере 45 тысяч рублей. Еще медучреждению требуются четыре акушера-гинеколога, три хирурга, один бактериолог, два гастроэнтеролога, кардиолог, два анестезиолога и два пульмонолога.
В больнице рассказали, что увеличение вакансий связано с увеличением объема работы и внедрением новых направлений. Недобор медперсонала в больнице составляет 6%.
Напомним, накануне Демидовская больница была оштрафована за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. В ходе прокурорской проверки было выявлено, что в здании имеются грибок и плесень. Помимо этого, выявлены нарушения пожарной безопасности.
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