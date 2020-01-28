В Демидовской больнице Нижнего Тагила не хватает 40 врачей

Наибольшее число сотрудников требуется по специальности терапевт, открыто пять вакансий, медикам обещают зарплату в размере 45 тысяч рублей. Еще медучреждению требуются четыре акушера-гинеколога, три хирурга, один бактериолог, два гастроэнтеролога, кардиолог, два анестезиолога и два пульмонолога.

В больнице рассказали, что увеличение вакансий связано с увеличением объема работы и внедрением новых направлений. Недобор медперсонала в больнице составляет 6%.