На Урале ФАС пресекла рекламу интим-услуг на заправке и в журналах

Напомним, в Нижнем Тагиле суд оставил под стражей главу банды сутенеров. Адвокаты требовали изменить меру пресечения, но безуспешно. Александра Колосова и подельников задержали в марте 2020 года. Банда несколько лет занималась контролем проституции в Екатеринбурге. На них работали более ста девушек, некоторые под принуждением. Кроме того, фигуранты использовали силовые методы для устранения конкурентов.