На Урале ФАС пресекла рекламу интим-услуг на заправке и в журналах

На Урале ФАС пресекла рекламу интим-услуг на заправке и в журналах

Сегодня, 15:31ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области сотрудники УФАС возбудили четыре дела из-за рекламы салона с «массажистками» в журнале, на АЗС и на щите.

На Среднем Урале в отношении рекламировавших «массажный» салон организаций возбуждено четыре уголовных дела. Объявления были зафиксированы на двух помещениях заправки, в журналах и на рекламном щите, сообщает пресс-служба Свердловского УФАС России.

Рекламируемые салоны были проверенны правоохранителями. Факт предложения интим-услуг «массажистками» установлен. Два владельца подобных заведений привлечены к ответственности. В отношении еще двоих возбуждены уголовные дела.

Распространители рекламы привлекаются к ответственности за нарушение части 1 статьи 14.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства о рекламе). Им грозит штраф до полумиллиона рублей.

Напомним, в Нижнем Тагиле суд оставил под стражей главу банды сутенеров. Адвокаты требовали изменить меру пресечения, но безуспешно. Александра Колосова и подельников задержали в марте 2020 года. Банда несколько лет занималась контролем проституции в Екатеринбурге. На них работали более ста девушек, некоторые под принуждением. Кроме того, фигуранты использовали силовые методы для устранения конкурентов.

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