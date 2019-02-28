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Бесплатный проезд могут вернуть ветеранам Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бесплатный проезд могут вернуть ветеранам Екатеринбурга

Сегодня, 11:46ОбществоФото: Екатеринбургская гордума
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