Бесплатный проезд могут вернуть ветеранам Екатеринбурга

Тема возвращения бесплатного проезда для ветеранов Екатеринбурга стала первой на встрече председателя и депутатов гордумы с Екатеринбургским городским советом ветеранов.

Спикер гордумы Игорь Володин высказался в поддержку инициативы, акцентируя внимание на том, что данная проблема требует решения совместными усилиями при поддержке региональных властей.

Также ветераны подняли вопросы установки остановочных комплексов в поселке Мичуринский, рассказали о проблеме с выездом у жителей коллективных садов «Дружба – 1», «Дружба - 2», «Дружба - 3».

Кроме того на встрече обсуждались вопросы «детей войны» и льготы на обслуживание газового оборудования, подробности «мусорной реформы», отсутствие необходимого количества специалистов в больницах и возможность помощи ветеранским организациям.