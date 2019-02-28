Бесплатный проезд могут вернуть ветеранам Екатеринбурга
Инициатива по возвращению бесплатного проезда для ветеранов Екатеринбурга была поддержана гордумой.
Тема возвращения бесплатного проезда для ветеранов Екатеринбурга стала первой на встрече председателя и депутатов гордумы с Екатеринбургским городским советом ветеранов.
Спикер гордумы Игорь Володин высказался в поддержку инициативы, акцентируя внимание на том, что данная проблема требует решения совместными усилиями при поддержке региональных властей.
Также ветераны подняли вопросы установки остановочных комплексов в поселке Мичуринский, рассказали о проблеме с выездом у жителей коллективных садов «Дружба – 1», «Дружба - 2», «Дружба - 3».
Кроме того на встрече обсуждались вопросы «детей войны» и льготы на обслуживание газового оборудования, подробности «мусорной реформы», отсутствие необходимого количества специалистов в больницах и возможность помощи ветеранским организациям.
Все предложения встречи были запротоколированы. Далее будут составлены обращения мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому и главе Свердловской области Евгению Куйвашеву, сообщается на официальном сайте городской думы Екатеринбурга.