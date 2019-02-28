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Более 115 тысяч россиян попадут под сокращение весной 2019 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Beggar 1016678 340

Более 115 тысяч россиян попадут под сокращение весной 2019 года

Сегодня, 09:32ОбществоФото: pixabay.com
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