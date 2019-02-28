Более 115 тысяч россиян попадут под сокращение весной 2019 года

Согласно данным мониторинга, составленного на основе информации от работодателей, в Свердловской области планируются 4,5 тысячи сокращений, в Москве – 18,7 тысячи человек будут уволены и в Санкт-Петербурге без работы останутся пять тысяч человек.

Больше всего работников сократят в сфере автомобилестроения – 25,8 тысячи человек, в транспортных компаниях под сокращение попадут 23,4 тысячи человек, в финансовой и банковской отраслях – 15,4 тысячи работников. Также эксперты прогнозируют высокую вероятность сокращений в сфере производства электрооборудования (14,8 тысячи человек), производства машин и оборудования (11,1 тысячи человек), добычи энергетических ископаемых (7,4 тысячи человек) и производства стройматериалов (6,4 тысячи человек).

По мнению профессора Московского гуманитарного университета Алексея Скопина, поводом для сокращений может стать перенасыщение рынка товаров. Так по словам эксперта, рынок автомобилей переполнен, а спросом пользуются лишь дорогие марки стоимостью от 1,5 млн рублей. Такая же ситуация складывается на рынке бытовой техники.

В транспортной сфере под сокращение попадут сотрудники частного общественного транспорта, чьи компании не выиграли тендеров на предоставление услуг.

Риск сокращений банковских сотрудников объясняется чисткой рынка ЦБ. Многие крединтые организации лишаются лицензий, пояснил профессор.

Также вероятны сокращения в сфере торговли. По мнению профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александра Щербакова, данная отрасль теряет рентабельность.

Наибольшей стабильностью отличается ситуация в сферах IT, фармацевтики и медицины, считает руководитель сервиса Rabota.ru Александр Ветерков. На современном рынке востребованы SEO-специалисты, специалисты по контекстной рекламе, e-mail-маркетологи и SMM-специалисты, программисты, аналитики, тестировщики, продакт- и проджект-менеджеры.