Спасшего детей из горящего дома екатеринбуржца выселили из квартиры
Сегодня, 20:51ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Екатеринбуржца, спасшего из пожара троих детей, выселили из квартиры. Решение о выселении принял суд.
Сюжеты: Екатеринбург
28 февраля мужчина рассказал, что суд принял решение о его выселении из жилья вместе с семьей. Семья, в которой пятеро детей, проживает в одноэтажном здании, в котором ранее располагалось предприятие, где работал дедушка жены екатеринбуржца. Здание было передано в собственность Екатеринбурга.
Суд вынес решение о выселении, поскольку при заселении семья не оформила никаких документов и не заявила о том, что нуждается в жилплощади. Однако мужчина рассказал о том, что документы он подавал, но ему было отказано, так как он не являлся гражданином РФ.
26 января мужчина спас из огня троих детей. Он проезжал мимо горящего дома и поспешил на помощь оставшимся взаперти детям, сообщает РИА «Новости».
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