Спасшего детей из горящего дома екатеринбуржца выселили из квартиры

28 февраля мужчина рассказал, что суд принял решение о его выселении из жилья вместе с семьей. Семья, в которой пятеро детей, проживает в одноэтажном здании, в котором ранее располагалось предприятие, где работал дедушка жены екатеринбуржца. Здание было передано в собственность Екатеринбурга.

Суд вынес решение о выселении, поскольку при заселении семья не оформила никаких документов и не заявила о том, что нуждается в жилплощади. Однако мужчина рассказал о том, что документы он подавал, но ему было отказано, так как он не являлся гражданином РФ.