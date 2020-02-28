Цыпа ВиПиН стала новым талисманом Всероссийской переписи населения

Изображение талисмана было создано архитектором и иллюстратором из Самары по имени Максим. За победу в конкурсе ему будет выплачено 60 тысяч рублей.

Конкурс по выбору талисмана стартовал 11 февраля. Всего было прислано около 900 работ. На первом этапе прошло пользовательское голосование, а затем уже победителя выбирало жюри.

В шорт-листе, из которого был выбран победитель, оказалось еще 77 потенциальных талисманов. Среди них встречаются птицы, тигры и другие животные, а также скрепка и перо.