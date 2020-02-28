В Екатеринбурге врачи выяснили причину смерти девушки в женской консультации

Анастасия Кириллова пришла на прием в женскую консультацию, где ей стало плохо. Сотрудники учреждения вызвали скорую помощь и пытались самостоятельно ее реанимировать. Неотложка прибыла на место через 13 минут. На тот момент девушка находилась в состоянии клинической смерти. Реаниматологи пытались спасти Анастасию в течение получаса, ее доставили в отделение, но девушка скончалась.