В Екатеринбурге врачи выяснили причину смерти девушки в женской консультации
Сегодня, 19:11ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге врачи выяснили причину 28-летней Анастасии Кирилловой, которая скончалась в женской консультации, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Причиной смерти девушки стал разрыв аорты, который вызвал обильное внутреннее кровотечение.
Погибшая была на восьмом месяце беременности.
Анастасия Кириллова пришла на прием в женскую консультацию, где ей стало плохо. Сотрудники учреждения вызвали скорую помощь и пытались самостоятельно ее реанимировать. Неотложка прибыла на место через 13 минут. На тот момент девушка находилась в состоянии клинической смерти. Реаниматологи пытались спасти Анастасию в течение получаса, ее доставили в отделение, но девушка скончалась.
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