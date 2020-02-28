Жители Нижнего Тагила и ГГО получат единую квитанцию за мусор и электричество
Сегодня, 21:13ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В марте жители Нижнего Тагила, Невьянска и ГГО получат единые платежки для оплаты счетов за электроэнергию и вывоз мусора, пишет ЕТВ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Единые квитанции получат клиенты «Нижнетагильской энергосбытовой компании». Счета за свет и вывоз мусора будут прописаны в квитанциях отдельными строками, которые будут иметь отдельные штрих-коды и лицевые счета. Каждый вид услуги нужно будет оплачивать отдельно.
Объединять платежные документы будут в несколько этапов. В марте единые квитанции получат тагильчане, жители Невьянска и ГГО.
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