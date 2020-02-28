Жители Нижнего Тагила и ГГО получат единую квитанцию за мусор и электричество

Единые квитанции получат клиенты «Нижнетагильской энергосбытовой компании». Счета за свет и вывоз мусора будут прописаны в квитанциях отдельными строками, которые будут иметь отдельные штрих-коды и лицевые счета. Каждый вид услуги нужно будет оплачивать отдельно.